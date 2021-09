Sbanda e colpisce un’auto in sosta, poi si capovolge e termina la corsa dall’altra parte della carreggiata.

Il pauroso incidente è successo nel pomeriggio sulla strada provinciale 81, all’altezza della pineta di Platamona, nel territorio di Porto Torres, al confine con il comune di Sassari. Il bilancio è di due feriti, due ragazze originarie di Napoli, e due auto distrutte.

Le due ragazze erano bordo di una Peugeot e transitavano sulla litoranea in direzione Sorso, quando, in prossimità della curva all’ingresso della pineta, la conducente ha perso il controllo del veicolo ed è andata a sbattere su una Lancia Musa parcheggiata sul lato destro della carreggiata, per fortuna senza alcuna persona all’interno.

A seguito dell’impatto violento la Peugeot si è capovolta, ruotando due volte su se stessa e terminando la corsa sulla parte opposta della strada.

Le due donne, 29 anni la conducente e 24 la passeggera, hanno riportato diverse lesioni, ma non sono in pericolo di vita.

Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasportato le due giovani all’ospedale del Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia locale di Porto Torres che hanno effettuato i rilievi e disciplinato la viabilità.

