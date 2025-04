Via le cicche dalle spiagge e dalle strade nel territorio comunale di Sorso: a fare scuola sono le associazioni Plastic Free e i volontari che aderiscono all’iniziativa. Il nuovo appuntamento è in programma sabato 5 aprile alle ore 9.30, con ritrovo in piazza dell’Europa, armati di contenitori rigidi e guanti. La sfida è social, nasce sul web, e durante l’iniziativa ogni immagine catturata, compresi alcuni momenti della operazione di pulizia vissuta in gruppo nelle zone più critiche, verranno pubblicate su Instagram per sensibilizzare l’opinione pubblica. «Vogliamo sbarazzarci dei mozziconi di sigaretta che in alcuni punti sono disseminati sul terreno e che impiegano più di 7 anni per degradarsi», dicono i volontari Plastic Free. In Italia ogni anno 14 milioni di mozziconi finiscono nell’ambiente. Contengono oltre 4 mila sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene, fra cui ammoniaca e nicotina, tossine che danneggiano l’ecosistema marino. Si stima che il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi che, invadendo spiagge e coste, in molti casi vengono inghiottiti da uccelli, pesci e tartarughe.

