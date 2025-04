Il Comune di Sorso ha avviato la procedura per consentire gli interventi di messa in sicurezza e di difesa costiera del litorale di Marritza. Un’opera che gode dei fondi regionali pari a 400 mila euro finalizzati al completamento di un primo “tratto C”. Vista la nella necessità di espletare il servizio in tempi brevi l’ente ha affidato l’incarico professionale per la redazione del modello per la pratica di gestione dell’area demaniale utile per lo svolgimento delle lavorazioni.

L’intervento è indirizzato a contrastare i fenomeni erosione accelerata in un ambito costiero per la presenza di sistemi dunali compromessi dall’eccessivo sviluppo urbanistico. Le osservazioni hanno focalizzato i fenomeni franosi presenti nella località Marritza, nelle scarpate di retrospiaggia costituite prevalentemente da depositi sabbiosi, con rischio molto elevato.

Il progetto si pone l’obbiettivo di stabilizzare, dove possibile la falesia, riducendo il rischio nelle spiagge sottostanti, mediante la realizzazione di opere di consolidamento del versante, la stabilizzazione del piede e risagomature del ciglio della falesia, la demolizione dei manufatti ammalorati e pericolanti e la realizzazione di eventuali opere di captazione e regimazione delle acque superficiali. Le risorse programmate e necessarie per completare l'intervento sono pari a 1 milione 100mila euro.

