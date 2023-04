Sarà una sabato 29 aprile tra “Sapori e tradizioni” quello che si terrà a Sorso. La manifestazione enogastronomica itinerante giunta alla sua terza edizione sarà accompagnata da una sfilata di maschere della tradizione sarda e costumi della Romangia.

L’appuntamento è organizzato dal Comune di Sorso in collaborazione con la Regione Sardegna, l'Us sportiva Acli Sassari, e curato dall’Associazione Bench Press.

Si comincia alle 9:00 in piazza Bonfigli, dove sarà allestito uno spazio per la preparazione dei maialetti arrosto. A partire dalle 10.30 si potranno visitare gli stand allestiti in piazza San Pantaleo, via Vittorio Emanuele e Piazza Bonfigli mentre alle 15.00 si aprirà la Mostra-Mercato nelle piazze con stand dedicati alle tradizioni artigianali ed enogastronomiche della Sardegna.

Dalle 16.30 ci sarà la vestizione delle maschere sarde e dei costumi, alla quale si potrà assistere nei giardinetti e nel piazzale della stazione e in via Europa.

Alle 18.30 il via alla sfilata dei costumi tradizionali di Sorso e Sennori e delle principali maschere della tradizione sarda: Mamuthones e Issohadores di Mamoiada , Boes e Merdules di Ottana , Sos Corriolos di Neoneli e i Sos Gigantos di Sennori, accompagnati dal coro polifonico di Sennori.

La sfilata partirà da viale Cottoni (piazzale della stazione) e percorrerà tutti i punti della manifestazione fino a Piazza San Pantaleo, dove ad attendere il corteo ci sarà la Corale Santa Croce di Sorso e, a seguire, musica con Dj set.

Alle 20 in piazza Bonfigli, si potranno gustare maialetto e vino locale. Gran finale, alle 22:00, con lo spettacolo pirotecnico dalla Piazza San Pantaleo.

