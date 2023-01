Cala il sipario, a Sorso, per Natale in Romangia 2022.

Venerdì 6 gennaio andrà in scena la Tombolata con la Befana, in Piazza Garibaldi, che chiuderà la ricca rassegna di eventi che ha animato le festività fin dai primi giorni di dicembre.

A partire dalle 15 saranno distribuite le cartelle per prendere parte al gioco e tentare la fortuna: primo premio un monopattino elettrico e poi ancora, per i più fortunati, un tablet, uno smart watch, un assistente vocale Alexa, auricolari bluetooth e tanto altro.

A Chiaramonti andrà in scena, domani dalle 19, con partenza da Piazza Repubblica, "Ajo a cantare sos tres res". Parteciperanno il Coro de Tzaramonte, il Coro Doria e il gruppo folk Santu Matteu.

© Riproduzione riservata