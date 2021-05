Procedono quasi a tempo di record nel litorale di Platamona, comune di Sorso, i lavori di riqualificazione del Lido Iride. In pochi giorni della vecchia struttura non è rimasto in piedi praticamente nulla: tutto demolito.

Le ruspe e i 10 operai del cantiere hanno lavorato celermente, favoriti dal bel tempo e anche dall'entusiasmo di ricostruire uno dei templi sardi del turismo e dell'intrattenimento degli anni 50 e 60. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 2,5 milioni di euro.

La ditta committente è la SPF multiservizi di Sassari, che nel 2017 si è aggiudicata il bando di affidamento della riqualificazione del Lido. I lavori dovrebbero terminare a dicembre 2022. Per cui nella stagione successiva il Lido Iride di Platamona dovrebbe riprendere la sua nuova seconda vita, che tutti si augurano sia all'altezza di quella che l'ha reso famoso e invidiato in tutta Italia.

