Parte l’iter per la realizzazione della nuova pista di atletica e per il completamento dell’intervento di adeguamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo La Piramide, a Sorso.

È stato firmato con la Regione Autonoma della Sardegna l’Atto aggiuntivo che, per interventi da attuarsi nel territorio del Comune di Sorso, destina alla Rete Metropolitana 2 milioni 595mila euro.

Di questi un milione e 300mila euro è l’importo che finanzierà l’intervento di adeguamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo La Piramide con all’interno il rifacimento ex novo della pista di atletica olimpionica.

"Dopo aver portato a casa in tempi record il nuovo terreno di gioco in erba sintetica destinato al calcio, che sarà inaugurato nelle prossime settimane - si legge in una nota del comune - l’Amministrazione comunale è quindi già al lavoro per la progettazione del secondo lotto di interventi che doterà l’impianto sportivo di moderne infrastrutture necessarie per poter praticare tutte le discipline dell’atletica leggera, compresi i lanci del peso, del disco, del giavellotto e del martello, nonché di un nuovo look per tribune, spogliatoi e pertinenze".

Tra i trasferimenti destinati al territorio comunale di Sorso, figurano inoltre poco meno di 995mila euro per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone umide dell’area SIC dello Stagno e ginepreto di Platamona e 300mila euro per il recupero, la valorizzazione e l’accessibilità dei siti archeologici del villaggio medievale abbandonato di Geridu, del Pozzo sacro di Serra Niedda e della Villa romana di Santa Filitica.

