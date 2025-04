In manette con l’accusa di minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Ieri mattina, giovedì 10 aprile, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Porto Torres hanno arrestato un uomo nel paese di Sorso, ritenuto di responsabile di aver maltratto la madre.

I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Sassari che ha disposto la sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova con quella del carcere.

Un provvedimento assunto a seguito delle indagini condotte dai carabinieri che avevano accertato che il giovane, il 28 marzo scorso, mentre si trovava all’interno dell’abitazione della madre, l’aveva minacciata per motivi futili, durante uno scatto d’ira, impugnando un coltello da cucina e provocando quindi nella donna un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità. Il giovane in attesa di giudizio si trova rinchiuso nel carcere di Bancali.

