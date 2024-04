Una scultura di sabbia che raffigura la Madonna di Noli Me Tollere di Sorso, dedicata a Marta, la ragazza di 16 anni ricoverata in Rianimazione dopo l’incidente in moto all’ingresso di Sennori.

Un omaggio dell’artista nuorese Nicola Urru alla giovane che ha mosso la solidarietà dell’intera Isola.

Nel quinto pettine di Platamona la gigantesca opera di sabbia che l’artista accompagna con una preghiera rivolta alla 16enne che prorio ieri ha aperto gli occhi.

«Quando una fiamma è minacciata dal soffio della notte, noi la proteggiamo con le nostre mani, esse hanno allora la forma della preghiera. Gran Regina Madonna “Noli Me Tollere”, tu che hai sperimentato nella tua vita il potere della speranza, volgi il tuo sguardo compassionevole verso Marta in questo momento di bisogno. Ti chiedo di vegliare su di lei, e ti prego di intercedere presso Dio per la sua guarigione». E la preghiera prosegue ancora: «Ti ringrazio Gran Regina Madonna “Noli Me Tollere”, in questo mese di maggio che presto ti farà festa, per il tuo amore materno. Confido nella tua potente intercessione e nel potere della grazia divina per ottenere la guarigione che tanto desidero gli venga fatta. Amen».

