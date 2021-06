La minoranza non si presenta alla seduta (in diversi hanno dichiarato di avere problemi di lavoro) e così il Consiglio Comunale di Sorso ha approvato all'unanimità il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 (Conto Consuntivo), uno degli appuntamenti annuali più importanti dell'Assemblea civica. Il Rendiconto si è chiuso con un avanzo contabile di quasi 900 mila euro.

“Di questo avanzo libero, senza vincoli di destinazione – ha puntualizzato l’assessore al Bilancio Rita Pisano - prudenzialmente ne verrà impiegato circa il 50 per cento, la parte rimanente consentirà di far fronte a quelle entrate che presentino un rischio di riscossione”. “Il risultato - precisa - è stato generato in buona parte da una virtuosa gestione nella riscossione dei tributi, anche tramite rateizzazioni".

Il sindaco Fabrizio Demelas ha invece posto l'accento sugli aspetti politici del punto approvato e sul delicato momento vissuto dalla comunità.

"Prima del marzo 2020 - spiega Demelas - per un sindaco le ordinanze contingibili e urgenti, di quelle che si adottano per far fronte alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica, erano fortunatamente una rarità. Con l'avvento della pandemia in alcuni momenti fronteggiare l’emergenza ha significato dedicarsi a tempo pieno ad essa, togliendo tempo ed energie alle altre attività programmate dall’amministrazione".

"Nonostante ciò - continua - questa Amministrazione sta raggiungendo importanti traguardi. Da settembre ad esempio entrerà in funzione il nuovo servizio di igiene urbana, in cui tra le altre cose verrà esteso il porta a porta anche nell'agro. Stiamo portando a compimento la riqualificazione del Lido Iride e la riqualificazione della ex caserma dei carabinieri e quella del Parco urbano. Inoltre i lavori di ripristino del giardino di via Borio partiranno il prossimo autunno. Abbiamo anche avviato i lavori della manutenzione straordinaria di strade cittadine, con nuove pose di asfalto e redatto interventi in tema di mobilità sostenibile: come le infrastrutture per la ricarica di auto elettriche, le ciclofficine e i punti di ricarica per e-bike, il bike sharing”.

“Nello sport - precisa ancora il primo cittadino - è stato eseguito l'intervento di manutenzione straordinaria nel centro polivalente di via Dessì e messa in cantiere la realizzazione del campo da gioco in erba sintetica nello stadio stadio la Piramide, già finanziato. Per ultimo, ma non certo per importanza, l'accordo con ATS per l’RSA di via Dessì, che oltre a dare un servizio che manca al territorio, porterà non meno di 200.000 euro di risorse correnti aggiuntive nel bilancio del Comune di Sorso”.

"Quindi, con altri importanti interventi compiuti sul sociale - conclude il sindaco - non possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto".

