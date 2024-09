Proseguono gli appuntamenti con “Sorso Estate 2024”, gli eventi dal 7 al 21 settembre che continuano ad animare il paese della Romangia. In calendario ancora musica, sport, spettacoli, intrattenimento e teatro.

Sabato 7 settembre, alle 17, al Giardino Padre Pio il raduno e la partenza di “Corri in Romangia”, gara regionale Open di corsa su strada, organizzata dall’Asd Centro ricreativo sportivo Sorso con l’approvazione della Fidal Comitato regionale sardo, una manifestazione in cui si inserisce anche la camminata ludico-motoria non competitiva. Venerdì 13, alle 19, all’Anfiteatro della Billellera, Festival delle Bellezze - Oro di Romangia - Moscato Sorso Sennori; sabato 14, dalle 12 al Parco Vita (via Marina), Festival musicale con il grande evento rinviato del Primo maggio a Sorso; venerdì 20, alle 21 al Parco Vita (via Marina), spettacolo di danza con l’International Dancing Star e sabato 21, alle 21, al palazzetto dello sport di via Dessì, spettacolo di danza con la Royal Dance.

