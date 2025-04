In occasione della Santa Pasqua a Sorso verrà riaperto ai fedeli il santuario della Beata Vergine Noli me tollere. L’annuncio è stato dato dai frati Cappuccini di Sorso. Domani, domenica 20 aprile, verranno celebrate le messe liturgiche della mattina alle ore 7.30, delle 9 e 10.30, compresa quella della sera alle 18.30.

Il Santuario resterà aperto da domani per tutto il mese di maggio. Alla fine del mese Mariano il luogo sacro sarà nuovamente chiuso per concludere l'opera del restauro che non é ancora giunta a completezza.

All’interno della chiesa si potranno ammirare i dipinti della volta che brillano di nuova luce, dopo essere stati ripuliti e integrati nelle parti rovinate dalle infiltrazioni. Nell’ultimo anno il santuario è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione, un progetto di recupero che ha coinvolto la Soprintendenza, gli uffici competenti e gli architetti interessati. I lavori hanno riguardato soprattutto la volta completamente rinnovata. E ancora i pavimenti e il tetto, oltre al presbiterio.

