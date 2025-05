Ritorna a Sorso l’iniziativa “A Pesca di Rifiuti” edizione 2025 che chiama a raccolta pescatori subacquei, apneisti e semplici amanti del mare, che entreranno in acqua e si misureranno in una gara di raccolta di rifiuti dal fondale marino.

A terra, lo stesso faranno i cittadini che si vorranno unire all’impresa: sotto la guida di biologi marini, volontari degli Scout e di altre associazioni, batteranno la costa per ripulire la macchia mediterranea e l’arenile. Destinazione Santa Filitica, in un tratto di costa che incornicia l’area che a pochi passi dalla spiaggia custodisce, attraversando otto secoli di storia, i preziosi resti di un insediamento romano-bizantino.

L’evento è in programma domenica 18 maggio con inizio alle 9 a Santa Filitica, strada statale 200 dell’Anglona, direzione Marritza-Punta Tramontana, agilmente raggiungibile seguendo le coordinate per il sito archeologico “Villa Romana Santa Filitica”.

Come di consueto, sarà gratuito e aperto a tutti coloro che vogliano prenderne parte per dare un contributo attivo alla tutela dell’ambiente e per condividere un’esperienza davvero speciale in una zona di grande pregio storico oltre che ambientale. E in occasione della manifestazione, sarà aperto il sito archeologico con visite guidate.

Organizzata dall’Asd Isula Fishing Club Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sorso, Gesenu, Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto) e con il sostegno della Fondazione di Sardegna, l’iniziativa sarà una vera e propria gara a caccia del maggior numero di “prede”, che vedrà in competizione gli sfidanti sub in mare e i volontari a terra a contendersi il titolo di “miglior pescatore di rifiuti” e i premi che saranno assegnati.

A fine manifestazione, la Gesenu, ditta specializzata nella gestione dei servizi di nettezza urbana e sponsor dell’iniziativa, si occuperà della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti raccolti.

Special guest di questa quarta edizione e, come ambassador della Fipsas, il Team Azzurro vice campione del mondo di pesca in apnea con Luigi Puretti, Alfonso Cubiciotto e Andrea G. Fazolari. Saranno presenti anche i campioni italiani di pesca in apnea Fabio Dessi e Cinzia Cara. E proprio dalla tappa di Sorso della manifestazione "A Pesca di Rifiuti", si darà il via a uno studio che con approccio scientifico e durata triennale valuterà l’efficacia del clean-up subacqueo sugli ambienti marino-costieri.

Un team di biologi marini, guidato da Andrea Alvito, condurrà un'analisi approfondita su tipologia, quantità e distribuzione dei rifiuti raccolti, con l’obiettivo di misurare l'impatto dell'inquinamento marino sull'ecosistema del tratto costiero di Sorso e valutare i risultati che gli interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale, come il progetto “A Pesca di Rifiuti”, hanno sull’ambiente marino costiero della Sardegna. Al termine di tre anni di raccolta e analisi dei dati sui rifiuti e sugli effetti dei clean-up dell’inquinamento in mare, sarà pubblicato un report tecnico.

