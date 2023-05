Preziosa donazione da parte della famiglia di Orazio Nicotra, direttore amministrativo dell’Università di Sassari dal 1974 al 1997, scomparso nel 2021 che ha deciso di donare alla biblioteca comunale di Sorso una preziosa collezione di libri sugli scacchi.

Si tratta di 46 volumi dedicati agli scacchi, grande passione del dottor Nicotra, che nel 2007 conquistò il titolo di Campione italiano seniores.

Un vero gioiello per la Biblioteca “Salvatore Farina” e in particolare per i numerosi appassionati che tutte le settimane si riuniscono nella sala di via Siglienti con la Asd Romangia Scacchi, che ora avranno a disposizione un numero straordinario di volumi e delle vere e proprie rarità, con pezzi ormai introvabili e fuori commercio.

Ricordato come uomo di grandi doti professionali, di rigore morale e spiccata umanità oltre che di straordinaria preparazione giuridica, fu insignito di due prestigiose onorificenze da parte del Presidente della Repubblica, nel 1980 come Ufficiale della Repubblica, e nel 1984 come Commendatore della Repubblica.

Nei giorni scorsi la consegna dei volumi da parte dei figli Valeria, Lucia e Andrea alla Biblioteca comunale di Sorso, alla presenza dell’assessore alla Cultura Federico Basciu, del presidente dell’Asd Romangia Scacchi Antonio Roggio e dell’istruttore della Federazione scacchistica italiana, il maestro Sebastiano Paulesu.

