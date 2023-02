L'amministrazione comunale di Sorso attraverso l’assessorato al Turismo e alla Cultura, in collaborazione con le associazioni del territorio, organizza il Carnevale dei bambini. L'appuntamento è per sabato 18 febbraio e martedì 21, alle 15.30 nel parco di via Marina, con musica, spettacoli, animazione, frittelle e zucchero filato ad accompagnare la sfilata delle mascherine.

I giardini pubblici faranno da teatro a una serie di iniziative di divertimento con intrattenimento, animazione e mascotte. E come anteprima, mercoledì 15 febbraio, alle 17, l’invito è alla biblioteca comunale “Salvatore Farina” per il Carnevale degli animali, una serata all’insegna della creatività per disegnare e ritagliare maschere a tema. L’iniziativa è aperta ai bambini che per partecipare dovranno prenotare, anche telefonicamente, per iscriversi a causa degli spazi limitati. Partner della manifestazione Ccn, Bench Press, Only Events, Quadrifoglio, associazione culturale Billellera e gruppo scout Agesci Sorso 1.

