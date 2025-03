La manifestazione di interesse presentata dal Comune di Sorso a seguito dell’Avviso relativo al “Programma Regionale Sardegna Fesr 2021-2027 - Tutela, ripristino e uso sostenibile dei Siti Natura 2000”, ha visto assegnato il massimo del finanziamento possibile - pari a 2 milioni di euro - per il progetto elaborato dall’amministrazione comunale con l’Ufficio tecnico dell’Ente. L’area di intervento ricade interamente all’interno della Zona Speciale di Conservazione - Stagno e ginepreto di Platamona nel territorio del Comune di Sorso e si sviluppa parallelamente alla fascia costiera del Golfo dell’Asinara.«Per l’ottenimento di questo finanziamento da 2 milioni di euro abbiamo lavorato diversi mesi - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas - e grazie al lavoro congiunto tra amministrazione comunale e Uffici Tecnici, che ci ha consentito di produrre una tra le migliori proposte progettuali presentate a valere sul relativo bando regionale, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Non posso per questo che esprimere grande soddisfazione. Potremo ora portare a compimento oltre a fondamentali azioni di ripristino e tutela degli habitat e più in generale degli ecosistemi costieri, interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento delle passerelle lignee esistenti, nonché realizzarne di nuove con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità nei confronti delle categorie più fragili come i diversamente abili». La mappa degli interventi interesserà, tra le diverse aree, in particolare le discese a mare numero 3, 4, 5, 6, 7 e 8, il Lido di Sorso e Piazzale Marina.

© Riproduzione riservata