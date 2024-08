La polizia locale di Sassari in soccorso di chi ha necessità.

Continua l’opera altruistica della Municipale che, nel corso dell’anno, ha aiutato famiglie e case di accoglienza per minori con una serie di donazioni, tra beni di prima necessità e giochi.

Oltre 200 i capi d’abbigliamento distribuiti, come pantaloni, gonne, giubbotti, poi 50 paia di scarpe e anche giocattoli e libri adatti a tutte le età, regalati a famiglie in gran parte residenti nel centro storico, così come alla casa famiglia "Il Rifugio", alla casa di accoglienza per minori "Santi Angeli ", alla "Casa della Fraterna Solidarietà" e alla scuola primaria di San Donato.

A quest’ultima realtà sono stati dati enciclopedie e libri a carattere ludico-didattico, oltre a testi di studio per alunni che hanno difficoltà ad acquistarli. Anche i privati cittadini possono contribuire all’iniziativa partecipando alle raccolte e avvicinandosi dove gli agenti potranno spiegare come sono organizzate le donazioni e cosa occorre con maggiore urgenza. Allo stesso modo, chi ha bisogno di aiuto, di qualsiasi tipo, può rivolgersi alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale formato anche per l’ascolto.

