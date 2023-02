Momenti di paura anche a Porto Torres per l’allerta maremoto, dopo la tragedia in Turchia per la forte scossa di terremoto che ha provocato centinaia di morti e feriti.

Il sindaco Massimo Mulas ha comunicato l'allarme rientrato dopo aver convocato il Coc – Centro operativo comunale - per stabilire le eventuali misure da adottare, compresa la chiusura delle scuole, in seguito all’eventuale maremoto che ha messo in allarme anche la costa turritana. L’allerta rossa della protezione civile è stata revocata e il pericolo per ora è scongiurato, ma il primo cittadino invita la popolazione a usare la massima cautela in prossimità della zona costiera. Le scuole pertanto rimarranno aperte e nel frattempo prosegue il monitoraggio della situazione di criticità.

In Turchia la scossa di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4.17 (2.17 in Italia) nella Turchia centrale poco distante dal confine dalla Siria.

