Maria Antonietta Piu di Bonnanaro, ma dipendente di Poste Italiane a Siligo, è ufficialmente “Maestro del Lavoro”.

A conferirle l'onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro” è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Classe 1961, lavora per Poste Italiane dal 1993 con la qualifica di “operatore di sportello”. Durante la sua lunga esperienza lavorativa ha prestato servizio in diversi uffici postali della provincia di Sassari: Alà dei Sardi, Semestene, Pozzomaggiore e Mores prima come operatrice di sportello e poi, dal 2006, come direttrice. Dal 2007 dirige l’ufficio postale di Siligo.

“Sono molto contenta, dopo trent’anni di carriera – ha dichiarato Maria Antonietta Piu – di essere insignita di un premio così grande. Ho sempre amato il mio lavoro, che ho sempre cercato di svolgere con semplicità e nel rispetto della trasparenza e dell’etica verso i nostri clienti, che stimo ed apprezzo”.

