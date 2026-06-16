Il Comune di Siligo ha ottenuto un ulteriore finanziamento dal Ministero, con il bando "aree dismesse", circa 1 milione e 757mila euro per la rigenerazione dell’ex caseificio “Sa Casara”, uno storico edificio oggi in disuso che verrà trasformato in un nuovo polo dedicato a cultura, turismo, artigianato e socialità. Il progetto voluto dall'Amministrazione comunale, prevede spazi espositivi e museali, laboratori per artisti e artigiani, una sala conferenze e una piazza per eventi e manifestazioni culturali. Un investimento strategico per valorizzare il patrimonio, creare nuove opportunità e rendere Siligo sempre più attrattivo. Il Piano di Sviluppo del Comune prevede la rigenerazione dell’ex stabilimento agro-industriale “Sa Casara”, complesso storico realizzato tra il 1930 e il 1960 e attualmente in stato di degrado. L’intervento mira al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’immobile mediante opere di messa in sicurezza, consolidamento strutturale, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico. Il progetto prevede la trasformazione dell’ex caseificio in un centro polifunzionale dedicato alla cultura, al turismo e all’artigianato.

Al piano seminterrato sarà realizzata un’area museale ed espositiva utilizzabile anche come sala conferenze; al piano superiore saranno ricavati quattro laboratori destinati ad artisti, artigiani e associazioni culturali. Negli spazi esterni è prevista la realizzazione di una piazza-anfiteatro per eventi, concerti e attività collettive, dotata di arredi urbani e infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile.

Gli obiettivi principali sono il recupero di un’area dismessa, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, il sostegno all’economia attraverso nuove opportunità per artigiani e operatori turistici, il rafforzamento della coesione sociale e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Il valore complessivo del Piano ammonta a 2.157.697,36, euro comprensivi degli interventi di messa in sicurezza già cofinanziati dalla Regione Sardegna e delle opere di riqualificazione, allestimento e acquisizione di arredi e attrezzature. L’intervento è concepito come un’infrastruttura strategica per il rilancio di Siligo, con ricadute attese in termini di incremento dell’attrattività turistica, creazione di opportunità occupazionali e rafforzamento dell’offerta culturale del territorio.

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