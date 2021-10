Cominciata a febbraio, prosegue anche in autunno la campagna di sicurezza stradale “operazione trasparenza” della Polizia locale di Sassari. I controlli si concentreranno prevalentemente sulle strade urbane ed extraurbane nelle quali quest’anno si sono verificati numerosi incidenti.

Fino al 20 dicembre le pattuglie saranno in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Don Sturzo; via Prati; via Pirandello; via Carlo Felice; via Papa Giovanni XXIII, ex s.s. 131, località Ottava, via Domenico Millelire, via Buddi Buddi.

L’obiettivo degli agenti è la prevenzione e la sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale.

I controlli col telelaser, che consente di fermare il conducente e di contestargli immediatamente la condotta illecita, saranno svolti di giorno e di notte e verranno rinforzati nei fine settimana.

(Unioneonline/s.s.)

