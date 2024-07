Il Comune di Stintino rinnova il servizio "Stintino Acque Sicure" per la stagione estiva 2024, confermando il suo impegno per la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti lungo le sue rinomate coste.

Il presidio acquatico, primo nel suo genere nel Nord Sardegna, riprenderà le attività dal 22 luglio 2024 e opererà per tutto il periodo estivo. L'area di copertura si estenderà dalla Torre della Pelosa fino a Ezzi Mannu, garantendo una sorveglianza costante lungo uno dei tratti di costa più frequentati e suggestivi dell'isola.

Per l'edizione 2024, il servizio si avvarrà di: un gommone attrezzato per il pronto intervento; una moto d'acqua per rapidi spostamenti e soccorsi; tre operatori specializzati, dotati di brevetti di soccorso acquatico; un gommone attrezzato per il pronto intervento; una moto d'acqua per rapidi spostamenti e soccorsi e tre operatori specializzati, dotati di brevetti di soccorso acquatico.

Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Stintino, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto, mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire interventi tempestivi in caso di emergenze legate alla balneazione e alla navigazione. La sindaca Rita Vallebella commenta: «Il rinnovo di "Stintino Acque Sicure” per il 2024 dimostra il nostro costante impegno per la sicurezza di residenti e turisti. Dopo il successo dello scorso anno, siamo lieti di poter offrire nuovamente questo servizio essenziale, confermando Stintino come una destinazione non solo bella, ma anche sicura».

© Riproduzione riservata