Ad Alghero la maggioranza si spacca sull’ordine del giorno sulla sicurezza presentato da Fratelli d’Italia e così salta anche l’ultima seduta di Consiglio comunale convocata al teatro civico. «Ed è la seconda volta che succede nel giro di pochissimo tempo», commentano dai banchi della minoranza di centrosinistra.

«Dopo il pasticcio dell’ultimo Consiglio comunale di un mese fa - ricordano i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, Pd e Movimento 5 Stelle - quando la maggioranza si spaccò sull'ordine del giorno sull'aeroporto passato solo grazie ai voti della minoranza, nella sala del teatro è andata in scena la replica. La maggioranza è andata in frantumi sulla scelta di discutere un odg sul problema sicurezza in città».

Mimmo Pirisi del Pd, intanto, fa notare che c’erano altri punti importanti sui quali discutere, riguardanti i fondi Pnnr e l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, intervento previsto dalla finanziaria nazionale, «ma che per essere attuabile ha bisogno dell’ok consiliare entro marzo».

«Tutto questo – chiude Pirisi – crediamo debba avere una fine o con una ricomposizione della maggioranza o con un definitivo scioglimento del Consiglio comunale».

