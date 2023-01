Si è chiuso il 2022 anche per il comune di Usini e il sindaco Antonio Brundu ha voluto fare un bilancio dell'anno appena trascorso.

«Usini non cresce numericamente ma, al contrario, lievi cali demografici caratterizzano i passaggi degli anni», dichiara il primo cittadino. I nuovi nati sono stati 18 sei in meno rispetto al 2022, e i deceduti 45, due in meno. Gli immigrati sono stati 76 e 81 gli emigrati. La popolazione è ora composta da 4mila 228 abitanti.

«Analizzando il dato, in un anno abbiamo perso 32 compaesani - prosegue Brundu -. Siamo in lieve ma costante calo dal punto di vista demografico e la proporzione tra nuovi nati e deceduti è davvero notevole».

«Nei numeri dell’amministrazione comunale, possiamo dire ancora di aver lavorato senza sosta, producendo 183 delibere di Giunta e 69 di Consiglio comunale - aggiunge Brundu -. Oltre 3000 le determine dei 4 servizi comunali, amministrativo, tecnico, sociale e contabile».

A ottobre abbiamo raggiunto i due anni del secondo mandato , 7 anni complessivamente per me e per molti altri, reduci dalla prima esperienza - conclude il primo cittadino –. Questo significa che, ad aprile 2023, saremo chiamati all’ultimo giro di boa, con il traguardo del metà mandato, motivo di analisi, auto-analisi e riflessione continua che aprirà gli ultimi due anni e mezzo della nostra consiliatura. Dico questo perché, interpretando il pensiero della maggioranza, voglio augurare alla comunità di Usini ed ai suoi giovani di riprendere a vivere di passioni, compresa la passione per la politica e per la vita amministrativa, recuperando il gusto di mettersi a disposizione del prossimo, anche imparando a gestire anche la cosa pubblica. Auguro davvero che questo 2023 segni quel cambio di passo che valga come rinascita e crescita in tutti i settori, compreso quello politico-amministrativo, affinché alle parole seguano i fatti concreti, segua la voglia di mettersi in gioco e del poter dare, ciascuno nel suo piccolo, un contributo di passione e di interesse per la propria comunità».

