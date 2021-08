Si sono colpiti a coltellate dopo la lite per futili motivi.

E’ successo a Mores: ad avere la peggio un uomo che per le ferite riportate è finito in ospedale.

La discussione tra un 51enne e un 47enne è cominciata all'interno di un bar del paese ed è proseguita per strada, secondo la ricostruzione dei fatti appurata dai carabinieri della Stazione di Mores e del Nor di Bonorva.

Il più anziano ha aggredito l’altro colpendolo più volte, quest’ultimo si è difeso a sua volta ferendolo. Il 47enne è stato sottoposto nella notte a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita e si trova ora ricoverato in prognosi riservata, anche lui al Santissima Annunziata.

Il 51enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bonorva per tentato omicidio e ora si trova piantonato in una stanza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato per le ferite, non gravi, riportate nella lite.

Le indagini condotte dai carabinieri sono coordinate dalla Procura di Sassari.

