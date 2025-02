Si preannuncia ricco di eventi il Carnevale di Ossi. In programma una grande sfilata con carri allegorici e una serata danzante in programma il prossimo 22 febbraio.

La manifestazione è organizzata dalla Consulta giovanile e dal Comitato Santa Vittoria. Sabato 15 si comincia con la favata, frittelle e buon vino, tra balli e canti sardi, offerti dal gruppo folk “Città di Ossi”.

Si prosegue domenica 16 febbraio con il pranzo di carnevale a “Zimidoriu” a cura dei “Fedales ‘75”. Mentre il 24 dopo la sfilata delle maschere, la biblioteca comunale di Ossi organizza un laboratorio di realizzazione di figure a filo a cura di Nadia Imperio dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 anni in su e ai loro genitori.

Il primo marzo è prevista una serata dedicata ai più piccoli, programmata sempre dai “Fedales ‘75”. Il 4 marzo “Sattitu a Giolzi”, invece va in scena una passeggiata con le maschere tradizionali che sfileranno per le vie del centro storico, organizzato dal gruppo folk di Ossi in collaborazione con la biblioteca comunale, il comitato Santa Vittoria, l’associazione “Amici tra le righe e il gruppo di vincenzine”. La serata si concluderà con una arrostita a cura di “Sa greffa noa”.

