È attraccata questa mattina a Porto Torres la nave da crociera "Seven Seas Voyager" della compagnia Regent Seven Seas Cruises che resterà al molo di ponente 2 fino alla ripartenza prevista per le 18.

I passeggeri in arrivo, prevalentemente di nazionalità americana, sono circa 700 di cui 550 hanno già prenotato a bordo diverse escursioni nel territorio tramite il tour operator Agenzia Marittime Sarde.

Gli altri passeggeri hanno visitato la città in autonomia usufruendo del servizio navetta che li condurrà presso la Torre aragonese dove, per curare l’accoglienza e fornire tutte le informazioni utili, sarà allestito l’info point dell’Ufficio turistico comunale.

Gli operatori economici locali - commercianti, attività di ristorazione, operatori culturali, turistici - hanno colto l’occasione di offrire ai turisti un'ampia gamma di servizi con l'obiettivo di incrementare le ricadute economiche.

Si tratta della terza nave da crociera approdata in città, un numero che non soddisfa le aspettative e le potenzialità di un porto che attende l’avvio delle opere infrastrutturali in grado di offrire maggiori servizi e un numero più cospicuo di approdi.

© Riproduzione riservata