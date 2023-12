Sennori ricorda una delle sue figure più illustre: il poeta improvvisadore Antonio Pazzola.

Sabato 16 dicembre alle ore 18,30, nel Centro culturale di via Farina 32, a Sennori, all’auditorium a lui intitolato, andrà in scena una serata in suo onore per celebrare i dieci anni dalla morte.

Per l'occasione sarà lanciata la prima edizione del “Premio Antoni Pazzola”, manifestazione organizzata dal Comune di Sennori, insieme con la famiglia del poeta estemporaneo e con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Farmacia Santa Vittoria. Sul palco si confronteranno i poeti: Bruno Agus, Salvatore Ladu e Giuseppe Porcu accompagnati dal tenore di Ula Tirso.

Il Premio, a detta dei promotori, vuole diventare un appuntamento fisso delle manifestazioni culturali che coltivano la tradizione linguistica sarda, attivando una serie di azioni lungo tutto l’arco dell’anno. In quest’ottica la famiglia del poeta, insieme con l’amministrazione comunale di Sennori, svilupperà il Premio con laboratori di lingua e poesia sarda per avvicinare e coinvolgere il più possibile le persone a quest’arte.

«L’amministrazione comunale crede nel valore aggiunto della cultura sarda, e il Premio Antoni Pazzola è una delle azioni che realizziamo per valorizzare il nostro patrimonio culturale, tenere vive le tradizioni e far conoscere alle giovani generazioni figure di alto spessore culturale e identitario come appunto, il poeta Antoni Pazzola», dichiara la vice sindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis.

