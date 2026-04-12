Un’altra giornata all’insegna della tutela dell’ambiente per l’associazione onlus Plastic Free, impegnata questa domenica a ripulire dai rifiuti le campagne di Sennori. Una passeggiata nella natura che si trasforma in un’azione concreta per l’ambiente.

A coordinare l’iniziativa la referente Patrizia Grandjean, che insieme a sei volontari ha dedicato alcune ore alla pulizia di un’area rurale purtroppo segnata dall’inciviltà. Con loro anche due studentesse che hanno scelto di approfondire il tema dei rifiuti come progetto di studio, trasformando l’esperienza sul campo in un momento di apprendimento diretto.

Il bilancio della raccolta è significativo, con almeno 50 chilogrammi di bottiglie di vetro, grandi quantità di plastica e diversi rifiuti ingombranti, tra cui un cesto di vimini senza fondo e un tubo metallico lungo circa mezzo metro. Un quadro che evidenzia ancora una volta quanto diffusa sia la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti nell’ambiente.

«Colpisce soprattutto la varietà dei materiali rinvenuti e la facilità con cui vengono dispersi nella natura, nonostante la presenza di centri di raccolta dedicati. Un comportamento che non solo deturpa il paesaggio, ma compromette anche l’equilibrio degli ecosistemi e il futuro delle nuove generazioni», sottolineano gli organizzatori.

Nonostante l’amarezza per quanto trovato, la giornata si è svolta in un clima positivo, favorita anche dal bel tempo, e ha rappresentato un ulteriore passo nel percorso di sensibilizzazione portato avanti da Plastic Free sul territorio.

Sabato 18 aprile è in programma il Plogging Day, con ritrovo alle ore 17 presso la chiesa di San Giovanni Battista, mentre il 26 aprile alle ore 9.15 si terrà una nuova giornata di pulizia ambientale della durata di due ore.

© Riproduzione riservata