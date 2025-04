L’amministrazione comunale di Sennori prosegue nella promozione del progetto Orti in Movimento, trasformandosi insieme alla natura che accompagna.

Dopo la costruzione dei cassoni e la scoperta del ciclo del suolo – dalla stratificazione alla fertilità della terra – le classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Sennori hanno vissuto una nuova tappa significativa: la messa a dimora delle piantine. Un gesto semplice ma carico di significato, che dà inizio a un processo fatto di cura, attesa e crescita.

Guidati da Francesco Buioni, esperto in pianificazione del territorio e agricoltura, ragazze e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, seguendo ogni fase del progetto in modo attivo e consapevole. L’obiettivo è infatti quello di educare alla cura e al rispetto dell’ambiente, favorire lo sviluppo di un pensiero scientifico e migliorare la collaborazione tra gli studenti, rendendoli più consapevoli e responsabili.

Orti in Movimento non è solo un’attività scolastica, ma un’esperienza educativa che mette in moto mani, pensieri e cuori: un percorso che insegna il rispetto per l’ambiente e per i tempi della natura, stimola la collaborazione e rafforza le relazioni. Coltivare un orto significa anche coltivare comunità.

