Il consiglio comunale di Sennori, su proposta della giunta, ha approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento unico di programmazione (Dup).

Attraverso il Dup, spiega l’amministrazione comunale, «nonostante i continui tagli dei conferimenti di risorse finanziarie ai Comuni, si è riusciti a non aumentare le tasse per i cittadini: restano invariate le aliquote Imu, l’addizionale Irpef e le tariffe relative ai servizi a domanda individuale».

L’approvazione in anticipo del Bilancio entro la scadenza del 31 dicembre permette al Comune di non incorrere in sanzioni, evita l’esercizio provvisorio, consentendo a tutti i settori dell’amministrazione comunale di poter disporre delle risorse loro assegnate per il 2025, subito e senza alcuna limitazione di spesa.

Le entrate principali iscritte nel bilancio del Comune sono rappresentate dalle voci Imu, addizionale Irpef, e dai trasferimenti statali e regionali. Il totale delle entrate per l’annualità 2025 ammonta a 27.356.350,59 euro. Per il pareggio di bilancio la stessa cifra è prevista come totale delle spese.

Fra gli aspetti che la Giunta comunale ha voluto assolutamente garantire in bilancio ci sono in primo luogo i servizi ritenuti essenziali per i cittadini come l’assistenza alle persone in difficoltà, gli scuolabus, la mensa scolastica, la biblioteca comunale, la scuola di musica, la manutenzione e la pulizia delle infrastrutture urbane, dei parchi, delle strade, degli impianti pubblici.

Attenzione è stata rivolta anche alle manifestazioni culturali e tradizionali che contribuiscono a promuovere il territorio e le produzioni di Sennori, come Calici di Stelle, il Carnevale sennorese e feste patronali tenute in vita grazie all’impegno e alla passione dell’associazionismo e del volontariato.

«La nostra principale soddisfazione è quella di aver mantenuto in sicurezza i conti con una lodevole operazione portata avanti dall’Amministrazione con la Regione Sardegna, mantenendo oltretutto ferme le aliquote di imposte e tariffe», commenta l’assessore al Bilancio, Vittorio Cossu. «Un ringraziamento particolare per avere predisposto il Bilancio entro i termini stabiliti, va a tutto il personale del Comune e in particolare al settore finanziario e alla responsabile Maria Giovanna Urgeghe. Un grazie anche a tutti gli assessori, alla Commissione bilancio e a tutti consiglieri comunali per il lavoro svolto nell’elaborazione del documento».

