Nuovo traguardo per zia Maria Francesca Ogana, per tutti "Tata", di Sennori che spegne le 107 candeline.

«Maria Francesca Ogana, nata a Sennori nel 1916, continua a dare sfoggio di ottima memoria, raccontando aneddoti della sua giovinezza e sulla sua famiglia, come quello sull’eccezionale somiglianza fra suo nonno Giacomo Fiori, ex sindaco di Sennori, e il re Umberto I di Savoia - fa sapere il comune di Sennori -. Per noi Tata Ogana è una cittadina speciale, conserva nella sua lucidità aneddoti della vita sennorese che arricchiscono l' archivio storico della nostra cultura e tradizione. Proprio per questo l'abbiamo scelta come testimonial della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune per invitare i cittadini a indossare la mascherina e rispettare le regole anticovid per proteggere le categorie più deboli dal contagio, protagonista del video promozionale della Rete Metropolitana Nord ovest Sardegna proiettato sui maxischermi dei terminal arrivi e partenze dell’aeroporto di Alghero, nonchè del docufilm dei festeggiamenti dei cinquant'anni della Doc del Moscato».

Domani il Sindaco Nicola Sassu con l'Amministrazione Comunale andrà a fare gli auguri alla cittadina d'onore.

