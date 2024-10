Taglio del nastro per il nuovo stadio comunale in località "Pedru Marzeddu" di Sennori, inaugurato nel pomeriggio sotto una pioggia che ha poi lasciato spazio ad uno splendido arcobaleno. L’amministrazione comunale ha annunciato questo importante traguardo: un’opera che per troppi anni è rimasta incompiuta e che finalmente viene restituita ai cittadini. Con l’occasione premiato l’arbitro sennorese Nicola Nieddu per la sua recente promozione nella categoria Nazionale Arbitri, serie D.

«Ringraziamo – ha detto il sindaco di Sennori, Nicola Sassu - per la partecipazione tutti i presenti, il consiglio comunale di Sennori, l’amministrazione comunale di Sorso, il Cconsigliere regionale Aldo Salaris, il geometra Francesco Canu in rappresentanza dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, Don Giuseppe Marras, le squadre dell’USD Sennori e l'Under 17 della Sassari Torres con i rispettivi dirigenti, le forze dell’ordine, gli operai e tecnici comunali.

