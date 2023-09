Diventa una palestra all’aperto l'area sportiva all’interno del Parco San Giovanni, accanto alla chiesa campestre, a Sennori. A inaugurarla è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sassu e il Csen Sardegna.

L'accordo rientra nel progetto del Centro sportivo educativo nazionale “Ci vediamo da CRISS?”: un programma finanziato dal Dipartimento per lo Sport – Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei ministri, e patrocinato dal Comune di Sennori, che ha individuato otto siti in tutta Italia per promuovere lo sport come strumento di inclusione e rigenerazione sociale e ambientale.

In un’area del Parco sono disponibili otto macchinari nuovissimi, forniti e installati dal Csen, per l’allenamento quotidiano. Grazie a un’applicazione sullo smartphone è possibile, attraverso un QRCode, ottenere un piano di allenamento personalizzato, in linea con le proprie esigenze e i propri obiettivi che riguardano la forma fisica.

Oltre ad allenarsi seguendo le indicazioni dell’app, gli utenti del parco possono usufruire degli insegnamenti dei tecnici specializzati Csen, che due volte la settimana, il martedì e il sabato, dalle 15 alle 16, sono a disposizione per indirizzare gli sportivi verso l’allenamento migliore.

«Csen lascia qualcosa di concreto e tangibile alle comunità, è per me motivo di orgoglio e soddisfazione offrire al territorio e a Sennori in particolare una nuova e duratura occasione per praticare sport in serenità, a qualunque età», commenta il presidente regionale Csen Sardegna, Francesco Corgiolu.

Contestualmente alla palestra all’aperto Csen nel Parco San Giovanni è stata inaugurata anche l’area skateboard, dove si sviluppa il progetto voluto dal Comune “Lezioni di skateboard”, condotto da Vito Porcu, titolare dello skateshop Kilauea di Sassari, che metterà a disposizione le attrezzature e gli insegnanti qualificati.

Le lezioni, gratuite per i cittadini di Sennori, sono rivolte a utenti dai 5 anni in su e si svolgeranno, per sei mesi, il martedì e il sabato dalle 15 alle 16.

«Siamo felici di offrire queste possibilità ai cittadini, che hanno aderito con entusiasmo, e ci auguriamo che la risposta sia sempre così positiva anche per le iniziative future che abbiamo in programma», dichiara Roberta Piredda, consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili.

© Riproduzione riservata