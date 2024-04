Il servizio della raccolta differenziata entra anche nel cimitero di Sennori, dove sono stati installati 24 nuovi contenitori porta rifiuti, e ciascuna postazione è stata dotata di scopa e paletta a disposizione dell’utenza.

I nuovi contenitori sono in plastica e ne sono stati installati tre per ogni postazione: uno per la raccolta dei rifiuti organici, uno per la plastica e uno per il secco residuo. «Ascoltando anche le richieste dei cittadini, abbiamo provveduto a sostituire i vecchi contenitori con questi nuovi, e in più in ogni postazione accanto ai tre contenitori per la differenziata sono stati messi a disposizione degli utenti una scopa e una paletta», spiega l’assessora all’Ambiente e al Decoro urbano, Pina Pazzola.

«Confidiamo nel buon senso dei cittadini affinché questi strumenti siano utilizzati correttamente e nulla sia distrutto o sottratto in modo che tutti possano usufruirne al meglio». Un sistema per evitare situazioni di degrado e garantire la pulizia all’interno del cimitero.

