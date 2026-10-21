E’ di 2 milioni di euro la variazione di bilancio approvata dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto e ratificata dal consiglio comunale. Una manovra che non si limita a spostare risorse da un capitolo all’altro, ma che racconta – attraverso le scelte di spesa – le priorità individuate dall’amministrazione per il territorio. «Consideriamo l’accoglienza come uno dei pilastri fondamentali della nostra visione di governo e un indirizzo guida dell'azione amministrativa, sia verso i nostri residenti sia per i visitatori», sottolinea la sindaca Tirotto, «è la prima volta che il Comune può contare su risorse così consistenti, prevedendo interventi aggiuntivi per circa 800mila euro rispetto alla spesa storica annuale».

La leva utilizzata è l’avanzo di amministrazione, una parte del quale è destinato a interventi considerati strategici: dai servizi sociali alla manutenzione delle strade passando per la riqualificazione degli spazi pubblici. E ancora, dal turismo alla cultura, fino agli eventi e alle infrastrutture. Il peso maggiore della manovra si concentra su manutenzioni e infrastrutture.

Circa 200mila euro vengono destinati alla viabilità comunale, una voce che traduce in opere concrete una delle esigenze più immediate del territorio. Altri 50mila euro serviranno per la riqualificazione e l’ampliamento dell’illuminazione pubblica, mentre 100mila euro sono destinati alla realizzazione di aree verdi attrezzate e spazi per il tempo libero. Ci sono anche 351mila euro destinati a interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana (via Nazionale, via Trieste e via Colombo). Le scelte dell’amministrazione Tirotto emergono con particolare evidenza sul fronte del turismo: sono 330mila gli euro destinati agli interventi straordinari nel settore, ai quali si aggiungono le risorse per la promozione e per le iniziative legate alla valorizzazione del territorio. L’obiettivo è andare oltre la logica della sola stagione estiva.

La manovra finanzia infatti interventi collegati al programma “Castelsardo non solo summer”, con l’intenzione di favorire la destagionalizzazione e costruire un’offerta capace di vivere anche oltre i mesi di maggiore affluenza. Accanto al turismo, l’amministrazione ha scelto di investire anche sulla cultura e sugli eventi: 45mila euro sono destinati agli interventi straordinari nel settore culturale, mentre altri 70mila finanziano eventi e iniziative sportive. A questi si aggiungono 30mila euro per l’acquisto di attrezzature destinate a manifestazioni ed eventi. È una scelta che lega promozione del territorio, cultura e iniziative pubbliche dentro una stessa strategia: utilizzare le risorse dell’avanzo non soltanto per rispondere alle necessità ordinarie, ma anche per sostenere quelle attività attraverso cui l’amministrazione intende rendere il territorio più attrattivo e animato durante l’intero anno. La manovra guarda però anche alla dimensione sociale. Circa 145mila euro vengono destinati all’area dei servizi sociali, principalmente attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Tra le priorità figurano il nuovo bando per gli alloggi popolari, le risorse per il Servizio civile universale, l’incremento dei contributi economici e il potenziamento del progetto “Ritornare a casa”.

«Questa variazione di bilancio», spiega l’assessora al Bilancio, Benedetta Oggiano, «rappresenta una scelta politica precisa: trasformare le risorse disponibili in interventi concreti per la nostra comunità».

© Riproduzione riservata