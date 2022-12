Si chiama “Giocolarte” ed è un festival pensato soprattutto per le bambine e i bambini. Animerà per sei giorni, da venerdì 16 a mercoledì 21 dicembre, il centro storico di Sassari con spettacoli, giochi, musiche e proiezioni. Da piazza Santa Caterina a piazza Rosario, passando per piazza Fiume e anche per viale Italia che proprio centro non è ma è la direttrice principale di Sassari.

L’iniziativa è programmata all’interno delle attività di animazione natalizie del Centro Commerciale Naturale “Stelle del Centro” con la direzione tecnica, organizzativa e artistica dell’associazione TRICIRCO di Fulvio Adriano Riu e Paola Cannoni, e la collaborazione dell’associazione CLIC-Circolo delle lingue, delle informazioni e delle culture.

La presidente del CCN Stelle del Centro Giusy Mura spiega: «L’impegno profuso per animare le vie della città nelle settimane che precedono il Santo Natale è rivolto alle giovanissime generazioni e a quanti hanno il piacere di ritrovare, in occasione delle Feste natalizie, il clima gioioso dell’infanzia spensierata. La comunità di Sassari non si rassegna alle difficoltà economiche e sociali, vuole ripartire con la volontà di riprendere la strada dello sviluppo e del lavoro. Noi operatori del commercio, della ristorazione e dell’artigianato facciamo e faremo la nostra parte».

