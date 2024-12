«Vogliamo rassicurare i cittadini e anche chi insinua scenari foschi sul futuro della Secal. Non c’è alcun disegno di chiusura della partecipata, semmai un progetto di rilancio che potrà attribuire efficienza ed efficacia alle riscossioni». Il sindaco Raimondo Cacciotto spazza via così le voci di una possibile messa in liquidazione della società che si occupa delle riscossioni. Non corrisponde al vero, dice il primo cittadino, l’allarme sullo scioglimento della Secal.

«C’è invece, e si sta concretizzando in questi giorni, un lavoro importante e impegnativo finalizzato alla chiusura delle partite aperte, ma soprattutto si sta lavorando per rendere finalmente operativa la società, relativamente alle attività concesse di gestione ordinaria, accertativa e di riscossione coattiva dei tributi del Comune di Alghero», aggiunge Cacciotto.

Sul tema interviene pure l’assessore alle Finanze Enrico Daga che sottolinea «quanto siano fondamentali questi tre asset, sui quali si deve basare il rilancio dell’attività. Gli uffici», fa sapere il delegato alle Finanze, «sono impegnati in maniera totale nel mettere a punto tutti gli strumenti funzionali al raggiungimento di questo atteso traguardo. La Secal deve avere infatti, e finalmente, a disposizione gli strumenti operativi, proprio tutti gli strumenti operativi, per lo svolgimento di attività a regime, efficace ed efficiente, che si concretizzano con il Progetto Entrate».

