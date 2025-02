Scuole e sport, continua il percorso di ammodernamento e riqualificazione degli impianti cittadini di Alghero.

La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il progetto esecutivo per la scuola dell’infanzia di Sant’Anna e la fattibilità tecnico economica del Tennis Club.

Il primo intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme riguarda l’edificio della scuola dell’infanzia di via Sant’Anna per un importo complessivo di 150.000 euro. Le opere da eseguire consistono nella manutenzione della copertura, trattamenti specifici dei pilastri esterni, modifiche delle rampe di accesso all’edificio per adeguamento della pendenza alle norme vigenti sull’abbattimento delle barriere architettoniche. «Contiamo in questo percorso prioritario dedicato alle scuole – afferma l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – e di mettere così un altro tassello per l’ammodernamento delle strutture utilizzando le opportunità del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, che ci consente di adeguare alle nuove norme i plessi scolastici nel segno della modernità e dell’efficientamento energetico».

Poi il Tennis Club di Maria Pia.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo per un importo complessivo di 320mila euro. «In maniera costante, le iniziative messe in campo si stanno concretizzando progressivamente – specifica L’assessore agli impianti sportivi Enrico Daga – grazie al lavoro e all’impegno degli uffici che stanno producendo risultati efficaci che presto saranno visibili e di grande utilità alle società sportive».





© Riproduzione riservata