Due giornate di solidarietà e aiuti umanitari domani e dopodomani a Sassari "Clothes Sharing": Studenti del Figari a scuola di solidarietà e riciclo nella sede in via Frigaglia 14/b dell'associazione Sa Domus de Totus. L'appuntamento è per domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e venerdì dalle 10 alle 20.

La nuova edizione di Clothes Sharing e Raccolta Alimentare riparte con la collaborazione tra l’associazione e il Liceo Artistico Figari. Associazione e scuola hanno infatti recentemente firmato una convenzione valida per le ore di PTCO, l’alternanza scuola-lavoro che i ragazzi sono tenuti a svolgere nell’ultimo triennio e così i ragazzi del corso Moda saranno coinvolti nell’ormai tradizionale progetto di raccolta e distribuzione di abiti.

Il Clothes Sharing diventa così non solo un atto di solidarietà, ma anche una lezione di economia circolare per gli studenti e le studentesse, in particolare per il corso moda del Figari. I ragazzi e le ragazze saranno infatti coinvolti direttamente nell’organizzazione e nella gestione di tutte le fasi dell’evento, mentre le rimanenze di vestiti raccolti verranno riutilizzate nel laboratorio moda del Liceo per creare nuovi capi e dare nuova vita didattica ai materiali.

Un’attività a cui gli organizzatori attribuiscono una forte connotazione pacifista: «Incoraggiare un’economia circolare non significa solo costruire una Sardegna più sostenibile e più giusta, ma anche opporsi all’economia di guerra e ai costi sociali che la folle escalation bellica determina», sottolinea Fabrizio Cossu, presidente di Sa Domo de Totus, evidenziando la portata sociale e politica del progetto.

