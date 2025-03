Quarto seminario dal titolo "Corresponsabilità educativa: scuola, famiglia e comunità", tenuto da Umberto Manunta, pedagogista clinico, specialista nella releazione di aiuto, esperto nei processi di crescita individuale e consulente pedagogico in ambito familiare, scolastico e forense.

L’appuntamento è a Porto Torres giovedì 27 marzo, dalle ore 16 alle 19, nella sala congressi Filippo Canu. Il seminario tratterà i temi inerenti l’importanza del legame tra scuola, famiglia e comunità per il benessere dei ragazzi; sugli strumenti e strategie per favorire una comunicazione efficace e collaborativa tra insegnanti e genitori; e sulla capacità di lavorare insieme per affrontare le sfide educative e promuovere un ambiente inclusivo. I seminari formativi, destinati a insegnanti, formatori e famiglie, mettono al centro la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità, con l'obiettivo di creare spazi di riflessione e confronto per promuovere un'educazione inclusiva e condivisa.

L'iniziativa fa parte del progetto "Reti Inclusive - Per una Scuola di Comunità", promosso grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna (Bando "Scuola bene comune"), in collaborazione con Città di Porto Torres, Coop. EduPè, La Camera Chiara, Circolare, Studiodanza e Aragon Sports Academy.

