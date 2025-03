Nell'Ospedale Civile di Alghero ormai da quindici mesi non è più possibile partorire: terminati i lavori di adeguamento strutturale, avviati nel 2023, non c’è stato alcun segnale di ripresa dell’attività del Punto nascita. Lo denuncia il consigliere regionale Valdo Di Nolfo (Uniti per Alessandra Todde) puntando il dito sulla carenza di pediatri.

In una lettera aperta indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, Di Nolfo sollecita la riapertura della scuola di specializzazione in Pediatria, chiusa oltre dieci anni fa. «Un provvedimento che ritengo necessario ed essenziale per garantire a cittadine e cittadini adeguata assistenza sanitaria ed esercitare il diritto di scegliere dove partorire e crescere i propri figli, secondo quei principi fondanti della nostra Costituzione».

Credo che questa tematica, prosegue il consigliere regionale algherese, «sia strettamente legata con ciò che ognuno di noi, secondo il proprio ruolo, può e deve fare per il bene della società e della cosa pubblica e il mondo ideale che vogliamo per la nostra comunità», scrive il consigliere regionale di Alghero».









