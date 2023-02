È di tre feriti e quattro auto danneggiate il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Castelsardo. Lo scontro frontale, avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19 sulla Statale 200, al chilometro 22,800, ha coinvolto quattro vetture.

A bordo di una delle auto un uomo di 53 anni che, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo un’altra macchina. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto due ambulanze del 118 dopo l’allarme alla centrale operativa.

Tre persone sono rimaste ferite: immediatamente soccorse, sono state trasferite all’ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Nell’emergenza sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e i carabinieri di Castelsardo per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.

