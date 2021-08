Un uomo di 50 anni a bordo della sua moto Suzuki è rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto nell’incrocio tra via Gramsci e via Pertini, nella quartiere C1/2 a Porto Torres. A causa di una probabile mancata precedenza si sono scontrate una Renault Clio che percorreva via Gramsci e la moto che sopraggiungeva da via Pertini. Ad avere la peggio è stato il 50enne che ha perso il controllo del mezzo ed è finito per terra, strisciando sull'asfalto per alcuni metri.

Il centauro ha riportato alcune ferite e contusioni sulle gambe e sulle braccia. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza al Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica. Il traffico è rimasto interrotto per circa un’ora.

