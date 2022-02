Tragedia sfiorata stamattina a Sassari.

Per una mancata precedenza, angolo tra via Pascoli e via Grazia Deledda, alle 12.50, due auto si sono scontrate.

Uno dei mezzi, una Hyunday Matrix, è salito sul marciapiede, travolgendo alcuni tavolini di un bar. Al momento dell'impatto non c'era nessuno. Altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

Illesi i conducenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi di rito.

Argentino Tellini



