È scomparso ieri mattina all’alba facendo perdere le sue tracce. Un 38enne di Sassari si era allontanato a piedi ieri mattina alle 6.30 dalla sua abitazione, in località Marchetto. La moglie e gli amici avevano segnalato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. Avevano diffuso un accurato appello sui social con tanto di foto. “Capelli corti non tanto alto” si legge nel messaggio. “È vestito con i jeans, scarpe da tennis, indossa cuffia e giubbotto neri”. I carabinieri di Sassari lo hanno avvistato all’aeroporto di Alghero in partenza per Roma. Aveva prenotato un biglietto per la capitale. “È andato ieri mattina senza valigie - racconta la moglie – mi aveva lasciato un biglietto a casa, con su scritto alcune frasi confuse. Lui soffre di bipolarismo, ha delle paure che non esistono”.

Ieri in tanti si erano mobilitati alla ricerca dell’uomo. “Quando si mette in testa delle cose non lo ferma nessuno, ma è confuso - aggiunge la donna – le frasi scritte sul biglietto sono dettate dalla sua fantasia”. Inabile al lavoro, soffre di alcune patologie, e la preoccupazione è stata tanta.

© Riproduzione riservata