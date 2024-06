Ha perso il controllo della sua Bmw ed è andata a schiantarsi contro il guardrail.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Millelire, alle porte di Sassari. La donna al volante è stata trasferita in ospedale per accertamenti, mentre i vigili del fuoco della sede centrale hanno messo in sicurezza la zona, rimuovendo il veicolo.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Sassari.

