Momenti di paura ieri sera a Buddusò per una sparatoria avvenuta in un bar del paese che ha portato all’arresto di un uomo per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’aggressore sarebbe entrato nel locale, probabilmente ubriaco, e avrebbe iniziato a litigare con un altro cliente, accusato di un torto subito in passato. Dopo il primo scontro verbale, l’uomo è tornato nel bar, stavolta con delle munizioni in mano, chiedendo al cliente di scegliere quale proiettile avrebbe preferito per la propria morte. Un gesto che ha alimentato ulteriormente la tensione tra i due.

A quel punto l’uomo è andato via, per poi tornare poco dopo con un fucile automatico calibro 12 con il quale ha esploso un colpo ad altezza d’uomo contro la porta a vetri della caffetteria. Colpo che, fortunatamente, si è conficcato nel bancone del bar a mezzo metro dal suolo. La sparatoria si è dunque spostata sotto casa del “rivale” e questa volta ad avere la peggio è stata l’auto del compaesano, che ha riportato grossi danni.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che si sono subito messi sulle tracce dell’uomo, nel frattempo fuggito. Dopo un breve inseguimento è stato prontamente raggiunto e arrestato con l’accusa di tentato omicidio, danneggiamento e porto illegale di armi da sparo. Le successive ricerche – con la collaborazione dello stesso arrestato – hanno portato non solo al ritrovamento dell’arma ma anche di un’ulteriore carabina ad aria compressa con ottica di precisione detenuta illegalmente. L’uomo si trova in carcere a Bancali.

