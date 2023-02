Il gemellaggio virtuale è nato durante il lockdown e i mesi dove erano vietate le visite nelle case di riposo. Alcuni soci del Centro di preparazione alla famiglia di Sant’Agostino di Sassari hanno donato agli ospiti di Casa Serena lana e stoffe che sono state usate per ideare piccole opere. Ora gli anziani e le anziane di via Pasubio ricambiano il pensiero creando pannelli colorati che saranno usati dal Centro per allestire una stanza dedicata a bambini e adolescenti.

Il Centro Famiglia sta organizzando Gruppi di parola (percorsi dedicati ai figli di genitori separati) e per accogliere meglio i bambini e gli adolescenti che li frequenteranno si sta allestendo una stanza che possa farli sentire a proprio agio.

La presidente del Centro di preparazione alla famiglia di Sant’Agostino, Sandra Piras, e la direttrice del Consultorio, Angela Baio, hanno chiesto agli ospiti di Casa Serena di realizzare dei pannelli simili a quelli che avevano apprezzato in fotografia per abbellire la stanza che sarà utilizzata per i Gruppi di parola. Gli anziani e le educatrici hanno ricevuto la richiesta con entusiasmo e realizzato dei pannelli che il 6 febbraio un gruppo di anziani ha portato nei locali di Sant’Agostino. Sono stati accolti con grande calore e disponibilità da diversi soci del C.P.F. e per tutti loro è stato emozionante potersi incontrare finalmente di persona dopo le limitazioni dei mesi precedenti.

