Informazioni sullo stato attuale del porto di porto di Porto Torres e possibili sviluppi dei nuovi lavori per l'adeguamento del bacino portuale. Questo l’argomento al centro della prossima riunione della commissione Demanio, Trasporti, Portualità e Viabilità, presieduta dal consigliere Gavino Ruiu, in programma mercoledì 16 ottobre alle ore 9.30, per aggiornare sullo stato dell’arte dei lavori in corso e sugli interventi ancora da attuare nell’area portuale.

All’incontro non sarà presente il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana, impegnato nella delicata trattativa con l’impresa che si è aggiudicata i lavori dell’Antemurale di Ponente, l’opera da oltre 30 milioni di euro ancora ferma al palo a seguito di un iter burocratico complesso. «Credo sia opportuno convocarla ugualmente - ha detto Mulas - anche senza la presenza dell’Autorità di sistema portuale, per fare chiarezza in merito alla realizzazione delle importanti opere nel porto turritano».

Gli investimenti destinati agli interventi infrastrutturali avviati e da avviare nello scalo turritano ammontano a circa 58 milioni di euro, somme destinate ad opere strategiche e consistenti come, appunto, il prolungamento dell’antemurale, la resecazione della banchina degli Alti fondali (35milioni), gli escavi e dragaggi del porto commerciale a meno 10 metri per il potenziamento della ricettività commerciale e crocieristica e numerosi lavori di manutenzione e sicurezza.

